Demirci'de kuş ve köpeğin sıcak dostluğu
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuş ve köpeğin birbirlerine sevgi gösterisinde bulunduğu anlar objektife yansıdı.
31.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:21
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuş ve köpeğin birbirlerine sevgi gösterisinde bulunduğu anlar objektife yansıdı.
Demirci çevre yolu üzerinde yürüyen bir köpek, yere konan serçeyle yakından ilgilendi.
Köpeğin sevgi gösterisinde bulunduğu kuşun yoluna devam eden köpeği bir süre takip etmesi dikkat çekti.
Kaynak: AA