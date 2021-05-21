Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı
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Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı

Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifika programını başarıyla tamamlayan 41 kişiye sertifikaları verildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifika programını başarıyla tamamlayan 41 kişiye sertifikaları verildi.

Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Belediyesince projesi hazırlanan Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen İHA kursunda 44 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, katılımcıları tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı
Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı
Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı
Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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