Demirci'de kurban kesim kursu açıldı Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde "kurban kesim" kursu açıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde "kurban kesim" kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen kursta 50 kursiyere eğitim veriliyor.

Kursta, İslami usule göre kurban kesimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler veriliyor ve uygulamalı hayvan kesimi yapılıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, 20 saatlik kursta, kurban kesmek isteyenlerin tecrübe kazanmasını amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA