Demirci'de Kovid-19 tedbirleri Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çöp konteynırları yıkandı, sokak hayvanlarına yem bırakıldı, muhtelif noktalara vatandaşların kullandığı eldiven ve maskelerin toplanması için tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çöp konteynırları yıkandı, sokak hayvanlarına yem bırakıldı, muhtelif noktalara vatandaşların kullandığı eldiven ve maskelerin toplanması için tıbbi atık kutuları yerleştirildi.

Salgınla mücadele alınan önlemleri uygulayan ilçe belediyesi, 15 ayrı noktaya tıbbı atık kutusu bıraktı. Sokak hayvanları için 20 ayrı noktaya kedi ve köpek maması bırakan belediye ekipleri, ilçede bulunan çöp konteynırlarını toplayarak yıkadı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, salgının önlenmesi için hükümetçe alınan her tedbiri hassasiyetle uyguladıklarını belirtti.

Kaynak: AA