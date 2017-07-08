Demirci'de Kekik Zamanı

Demirci ilçesinde çiftçilik yapan Haydar Kanat, üretimine başladığı kekiği bir kez dikmesinin ardından 7 yıl boyunca hasadını yapıyor.



Demirci ilçesindeki Kırüstü mevkisinde 30 dönümlük arazisine kekik diken Kanat, yılda 2 ton kekik üretimi yaptığını, ürettiği kekikleri Denizli ve İzmir'e gönderdiğini söyledi.



Kanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşından fikir alarak kekik üretimine başladığını söyledi.



Tohumunu temin ettikten sonra kendi imkanlarım ile dikimini yaptığını ifade eden Kanat, şöyle konuştu:



"Arazime tütün diker gibi diktim. Yılda iki kez sonbahar ve ilkbahar aylarında kekiğimizin çapası yapılıyor. Daha sonra haziran ayı sonunda da hasadına başlıyoruz. Hasadı yapıldıktan sonra kekiği patozdan geçirerek çuvala alıyorum. Daha sonra kilosunu 6 lira'dan satıyorum. Baharat ve yağ olarak da çıkarılıp kullanılan kekik kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Tarlamda ürettiğim kekikte hiç bir zirai ilaç kullanmıyorum. Sulama yapmıyor, sadece yılda bir kere toprağa gübre serpiyorum."



Çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesi gerektiğini söyleyen Kanat, kekik haricinde başka tarım ürünleri yetiştirmek için çalışmalar yaptığını da kaydetti.