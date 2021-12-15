Demirci'de kar yağışı etkili oluyor

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü.

Sarıçayır, Türkmen ve Güldür mevkilerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışıyla bazı kesimlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Merkezi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sarıçayır ve Türkmen tepe mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesi de 5 metrenin altına düştü.

Yetkililer Demirci - Bardakçı mahallesinden Sındırgı'ya giden yol için buzlanma uyarısı yaptı.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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