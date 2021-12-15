Demirci'de kar yağışı etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirci'de kar yağışı etkili oluyor

Demirci'de kar yağışı etkili oluyor
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü.

Sarıçayır, Türkmen ve Güldür mevkilerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışıyla bazı kesimlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Merkezi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sarıçayır ve Türkmen tepe mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesi de 5 metrenin altına düştü.

Yetkililer Demirci - Bardakçı mahallesinden Sındırgı'ya giden yol için buzlanma uyarısı yaptı.

İki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

İki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

 İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu gencin sırrı çözüldü

İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu gencin sırrı çözüldü

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title