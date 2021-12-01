Demirci'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.
DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.
İlçe merkezine hafta başından bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Beyaza bürünen Akçakertik mevki Başalan yaylasında kartpostallık manzaralar oluştu.
AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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