Demirci'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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Demirci'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Demirci'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

İlçe merkezine hafta başından bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Beyaza bürünen Akçakertik mevki Başalan yaylasında kartpostallık manzaralar oluştu.

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AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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