Demirci'de kamu personeline İHA eğitimi veriliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde devlet memurlarına ve ilçedeki fotoğrafçılara yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifika Eğitimi verilmeye başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde devlet memurlarına ve ilçedeki fotoğrafçılara yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifika Eğitimi verilmeye başlandı.

Demirci Kaymakamlığınca Zafer Kalkınma Ajansına sunulan proje kapsamında düzenlenen kursta 44 katılımcıya, toplam 44 saat teorik ve pratik İHA eğitimi veriliyor.

Demirci Belediyesinin de proje ortağı olduğu İHA1 eğitiminde katılımcılar, 6 gün süren eğitimin ardından yazılı sınav ve uçuş sınavının ardından sertifikalarını alabilecekler.

İHA kursunun katılımcılarından Demirci Kaymakamı Adem Kaya da ilçedeki özellikle çalıştıkları bölgeyi havadan görüntüleme alanında gereksinimleri bulunan kamu personelini kursa aldıklarını belirterek, "Hedefimiz bu çerçevede ilçemizdeki kamu kurumlarında sahada çalışan tarım, orman ve ziraat personeli, ayrıca kurumların çalışmalarını ve ticari anlamda bu işten gelir elde eden fotoğrafçılarımızı bilinçli ve eğitimli İHA pilotu yapmak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay