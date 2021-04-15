Demirci'de kamu personeline İHA eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirci'de kamu personeline İHA eğitimi verildi

Demirci'de kamu personeline İHA eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde devlet memurlarına ve ilçedeki fotoğrafçılara yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası Eğitimi verildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde devlet memurlarına ve ilçedeki fotoğrafçılara yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası Eğitimi verildi.

Demirci Kaymakamlığınca Zafer Kalkınma Ajansına sunulan proje kapsamında düzenlenen kursta 41 katılımcı, toplam 44 saat teorik ve pratik İHA eğitimi aldı.

Katılımcılar, teorik eğitimin ardından Turgut Özal Spor Sahası'nda yaptıkları uçuş eğitimiyle kursu tamamladı. Başarı sağlayan katılımcılara belgeleri verildi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Günümüzün ihtiyaçları arasına giren drone için ilçemizde kamu kurumlarımızda ve ilçemizdeki fotoğrafçı esnafına yönelik başlattığımız İHA1 eğitimi tamamlandı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemiz kapsamında hedefimiz bu çerçevede ilçemizdeki kamu kurumlarında sahada çalışan personeli ve ticari anlamda bu işten gelir elde eden fotoğrafçı esnafımızı bilinçli ve eğitimli İHA pilotu yapmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Demirci'de kamu personeline İHA eğitimi verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:01:48. #1.15#

title