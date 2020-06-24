Demirci'de kaçak akaryakıt satışı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, İcikler Mahallesi'nde Ş.U'nun (47) pompa düzeneği kurarak kaçak akaryakıt sattığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 5 tonluk tank içinde 1600 litre mazot, 45 litre benzin, tanka bağlı sayaç ve akaryakıt pompası ele geçirildi.

Ş.U. gözaltına alındı.

Kaynak: AA