Demirci'de internetten satış yapan üreticiye yoğun talep
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Demirci'de internetten satış yapan üreticiye yoğun talep

07.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:12

Manisa'nın Demirci ilçesinde ürettiği sebze, meyve ve bakliyatları internet üzerinden pazarlayan Mustafa Kula, Kovid-19 salgın süreciyle birlikte yoğun taleple karşılaştı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ürettiği sebze, meyve ve bakliyatları internet üzerinden pazarlayan Mustafa Kula, Kovid-19 salgın süreciyle birlikte yoğun taleple karşılaştı.

Kula, AA muhabirine ata tohumlarıyla yetiştirdiği ürünleri, internet üzerinden ülke geneline gönderdiğini söyledi.

İlçede üretilmeyen hiçbir ürünü satmadıklarını dile getiren Kula, şunları söyledi:

"Ürünlerimizi hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmadan üretiyoruz. Haftalık bir liste çıkarıyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimizle paylaşıyoruz. İstedikleri ürünü seçip sipariş veriyorlar. El yapımı tarhana, reçel gibi ürünler kışın çok rağbet görüyor. Reçelleri doğadan topladığımız bitkilerle yapıyoruz. Çam, kantaron, kuşburnu, papatya, böğürtlen gibi ürünlerden el yapımı reçel yapıyoruz. Pekmez çeşitleri ve kurutulmuş ürünler yapıyoruz. Alıç, elma ve üzüm sirkeleri üretiyoruz."

Kula, pandemi sürecinin doğal üretilen ürünlere olan rağbeti arttırdığını belirterek, "Sokağa çıkamayan müşterilerimizden çok sipariş alıyoruz. Daha önce siparişlerimizi 3 kişi ile hazırlayabiliyorduk. Fakat talep yoğunluğu ile bu sayıyı 6'ya çıkardık. Haftalık 300 paket ürünü kargo yapıp gönderiyoruz." dedi.

Demirci'de internetten satış yapan üreticiye yoğun talep
Demirci'de internetten satış yapan üreticiye yoğun talep
Demirci'de internetten satış yapan üreticiye yoğun talep
Demirci'de internetten satış yapan üreticiye yoğun talep

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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