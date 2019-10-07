Demirci'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtıldı

07.10.2019 15:52

Manisa'nın Demirci ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 952 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca, eğitime yardım kampanyaları çerçevesinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için kışlık bot alındı.

Oda Başkanı Nurettin Kelem ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Fatih Dilşeker, aldıkları botu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullara teslim etti.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem yaptığı açıklamada, eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencilere desteklerinin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda İlçemiz merkez ve kırsal ilkokul ve ortaokullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi 952 öğrencimize kışlık ayakkabılarını okullarına teslim ettik. Gelecek yıl, kış mevsimi öncesinde farklı bir hediyemiz olacak öğrencilerimize." dedi.

Kaynak: AA