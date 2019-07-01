Demirci'de Hint keneviri yetiştiren 4 kişi Selendi'de yakalandı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz ekilen 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirlenen 4 kişi ise Selendi ilçesinin kırsal Havaoğlu Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.

Demirci Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Alaağaç, Marmaracık ve Ayvaalan mahalleleri arasında bulunan Alaağaç Deresi mevkisinde, izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, Hint kenevirlerini E.Ö., E.G., N.Ö. ve A.G.'nin yetiştirdiğini belirledi. Şüphelilerin Selendi ilçesinin kırsal Havaoğlu Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 kişinin evinde yapılan aramada define aramakta kullanılan dedektör ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin yetiştirdiği 1500 kök Hint keneviri de imha edilmek üzere jandarma ekiplerince söküldü. Demirci'ye getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Kaynak: DHA

- Manisa