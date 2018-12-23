Demirci'de Genç Çiftçiler Hayvanlarına Kavuştu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 13 genç çiftçiye 65 adet büyükbaş hayvan verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2018 yılında Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurularda 13 genç çifti hibeden yararlanmaya hak kazandı. Düzenlenen hayvan dağıtım töreninde 13 genç çiftçiye hibe destek programı çerçevesinde 65 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Hayvan dağıtım töreninde ilçeye bağlı Esenyurt, Azizbey, Çanakçı, Durhasan, Güveli, İcikler, Kerpiçlik, Kışlak, Kulalar, Kuzeyir ve Sayık mahallelerindeki 13 üreticiye toplam 65 büyükbaş hayvan hibe olarak dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, "2018 yılı destek programı çerçevesinde 13 genç çiftçimize hibe büyükbaş hayvanlarını teslim ettik. 12-18 Aylık Damızlık Simental, Limuzin, Montofon ve melez ırklarından olan hayvanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilerek gönderilmiştir. Proje kapsamında üreticiler 2 yıl boyunca hayvanlarını zorunlu sebepler dışında elinden çıkaramayacaktır. Bakanlığımızın önem verdiği ve desteklediği bu proje çiftçilerimize gelir anlamında önemli katkı sağlamaktadır. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA