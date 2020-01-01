Demirci'de ev ve hayvan damı yandı

01.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:15

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 katlı ev ve altındaki hayvan damı küle döndü. İtfaiye erleri hayvan damında bulunan 7 koçu kurtardıktan sonra çatı çökerken yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi.



Edinilen bilgiye göre Demirci'nin Öksüzlü Beylik Mahallesi Tekke mevkisinde Yusuf Duman'a ait hayvan damı ve evde yangın çıktı. Alevlerin evden yükseldiğini gören çobanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri ihbar üzerine kısa sürede yangın yerine ulaştı. Yangın bölgesinde İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri ile birlikte evin alt katında bulunan damdaki 7 koç kurtarıldı. İtfaiye personelinin son koçu kurtardığı esnada çatı çöktü.



2 itfaiye aracı ve 6 personel ile alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Ekipler yangın söndürme çalışmaları esnasında evin yan tarafından bulunan hayvan besihanesine alevlerin sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.



Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, 2 katlı ev ve hayvan damı yangında zarar gördü. Yetkililerin ilk olay yeri incelemesinde yangının elektrik kontağından kaynaklanabileceği belirtildi.



Yangınla ilgili İlçe Jandarma komutanlığınca araştırma ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA