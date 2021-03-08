Demirci'de Dünya Kadınlar Günü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Demirci'de Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:32
Demirci'de Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, ilçe merkezinde tekstil, halı dokuma ve halı temizleme atölyelerinde çalışan kadınları ziyaret etti.

Başkan Selami Selçuk ve beraberindekiler, işletmelerde çalışan kadınlara günün anısına çiçek hediye etti.

Selçuk'un eşi Güzide Selçuk da Kulalar, Rahmanlar, Mahmutlar mahalleleri ile tarlalarda çalışan kadınları ziyaret etti.

Mahallelerdeki atölyelerde halı dokuyan, fırınlarda ve tarlalarda çalışan kadınların Kadınlar gününü kutlayan Selçuk, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Murat Balcı Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demirci'de Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:36:48. #1.16#
title