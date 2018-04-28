Demirci'de Düğün Salonu İnşaatına Başlandı

Demirci ilçesinde düğün salonu inşaatının yapımına başlama töreni düzenlendi.

Akıncılar Mahallesi'nde gerçekleşen törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, ilçeye belediyenin ve hükümetin çeşitli yatırımlarının olduğunu söyledi.

Türkiye'de istikrar olduğu sürece Türkiye'nin her köşesine yatırımların devam edeceğini aktaran Özdağ, "Ülkemiz seçim sürecine girdi. İnşallah 24 Haziran'da milletimizin yeniden büyük desteği ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçecek ve ülkemiz kalkınmaya devam edecektir." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ayhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.