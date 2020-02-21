Demirci'de doğalgaz etüt çalışmaları başladı
Haberler » Güncel » Demirci'de doğalgaz etüt çalışmaları başladı - Haber

Demirci'de doğalgaz etüt çalışmaları başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde BOTAŞ ve TÜMAŞ yetkilileri tarafından ilçeye doğalgaz getirilmesi için boru hattı etüt çalışmalarına başlandı.

21.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:44
Demirci'de doğalgaz etüt çalışmaları başladı

'nın ilçesinde BOTAŞ ve TÜMAŞ yetkilileri tarafından ilçeye doğalgaz getirilmesi için boru hattı etüt çalışmalarına başlandı.

Demircili Ticaret Bakanı 'ın 7 Aralık 2019 tarihinde ilçeyi ziyaretinde müjdelediği doğalgaz yatırımının etüt ihalesi süreci tamamlandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi (TÜMAŞ) mühendisleri, Demirci Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile birlikte çalışarak 8 ay sürecek etüt çalışmasına başladı.

BOTAŞ Komisyon Başkanı Alperen Altıparmak ve TÜMAŞ Proje Müdürü Deniz Tezcan, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile görüşerek Gördes Pig istasyonundan Demirci'ye doğru yapılacak çalışma ve güzergah ile ilgili değerlendirme yaptı.

İlçenin yıllardır beklediği bir yatırım


Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, ilçenin yıllardır beklediği doğalgaza adım adım kavuştuğuna işaret ederek, "Bu süreçte yine Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın destekleri ile boru hattı yapım ihalesini yaptırmak için gayret edeceğiz. 18 - 20 ay gibi bir sürede İlçemiz doğalgaz kullanabilecek hale gelecektir " dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler