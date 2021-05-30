Demirci'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları başladı
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Demirci'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları başladı

Demirci'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

Demirci doğal gaz boru hattı yapımı işinde, yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı.

Yüklenici firma, Gördes Bodomas Mevkisi'nde doğal gaz boru hattının inşasına başladı.

Demirci'ye 43 kilometrelik hat üzerinden ulaşacak doğal gaz boruları için yüklenici firma, boru sevkiyatını sürdürüyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise çalışmaların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Demirci, yapılan bu yatırımla yıllardır özlediği hizmete kavuşacak. Milletimizin desteği ile güçlü devletimiz, ülkemizin her yanında olduğu gibi Demirci'mizde de yatırımlarını sürdürüyor " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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