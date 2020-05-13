Demirci'de çocuklara balon hediye edildi Manisa'nın Demirci ilçesinde, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıkan çocuklara balon hediye edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıkan çocuklara balon hediye edildi.

Demirci'de çocuklar saat 11.00'den itibaren parklara, yeşil alanlara akın etti. Çocuklar serbestlik süresince bisiklete bindi, top oynayarak eğlendi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da eşi Güzide Selçuk ile parklarda eğlenen çocuklara ay-yıldızlı balon ve maske hediye etti.

Kaynak: AA