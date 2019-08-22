Demirci'de Çiftçinin Yolu Yenileniyor

22.08.2019 12:22

Üreticilerin ve servis araçlarının yoğun olarak kullandığı yolda başlatılan bu çalışma, mahalle muhtarları tarafından sevinçle karşılandı.

Manisa'nın il genelinde gerçekleştirdiği asfalt uygulamalarıyla vatandaşları konforlu yollara kavuşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarında çiftçileri de unutmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Demirci ilçesinde Danişmentler- Yarbasan arasındaki grup yolunda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Daha önce temel malzemesi çekilen, yolda Ankara'dan alınan kredi onayının ardından 1. kat sathi kaplama çalışmasına başlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyor.

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Mevcut yolda yürütülen çalışmaları bölge muhtarları da yakından takip ediyor. Yürütülen çalışmanın kendileri için önemini dile getiren mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Kuzeyir Mahalle Muhtarı Arif Çimen: Çok büyük mağdurluk vardı. Çocuklarımız servisle Demirci'ye gidiyor. Bunun yanı sıra yöremizde çiftçilik var. Bu nedenle yolun bozuk olması nedeniyle zorluk yaşıyorduk. Cengiz başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Büyük özveriyle çalışıyorlar. Allah razı olsun.

Danişmentler Mahalle Muhtarı Saadetin Akın: Tozdan, dumandan bizi kurtardılar. Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun.

Kışlak Mahalle Muhtarı Mahmut Özcan:Kiraz üreticisiyiz. Yazın ürünlerimiz toz oluyordu. Kışın da çamurdan zorluk yaşıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, yapılan çalışma nedeniyle teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

İmceler Mahalle Muhtarı Nuri Özdemir: Yollarımız da büyük bir sıkıntı vardı. Ekonomik nedenlerle biraz aksamalar oldu. Cengiz başkanımızdan rica ettik. Şükürler olsun, yolumuz yapıldı. Cengiz başkanımıza, ekibine emek veren herkese teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Bültenler