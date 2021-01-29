Demirci'de çiftçiler tütün fiyatından memnun
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Demirci'de çiftçiler tütün fiyatından memnun

29.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:22
Demirci'de çiftçiler tütün fiyatından memnun

Manisa'nın Demirci ilçesinde tütün baş fiyatı çiftçiyi sevindirdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde tütün baş fiyatı çiftçiyi sevindirdi.

Demirci Ziraat Odası Yaş Meyve Alım Merkezine gelen özel firma temsilcileri tütün alımına başladı. Bu sezon tütün, geçen seneye göre 3 lira artarak 27 liraya kadar satılıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, gazetecilere, Demirci'de 40'a yakın mahallede tütün üretimi yapıldığını belirtti.

Odaya ait merkezde tütün alımına başlandığını vurgulayan Karakaya, "Geçen yıl tütün baş fiyatı 24 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl ise 27 liraya kadar alınıyor. Demirci'de geçen yıl 20 bin balya tütün rekoltesi gerçekleşti. Bu sene üretimde aynı rakamları göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Çiftçilerden İrfan Yenilmez ise tütün fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, gelecek yıl daha fazla alanda üretim yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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