Demirci'de bir sokak karantinaya alındı Manisa'nın Demirci ilçesinde bir sokak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak, sokağın giriş çıkışları kapatıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir sokak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak, sokağın giriş çıkışları kapatıldı.

Manisa Valiliği, Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokak'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokak'ta, 12.04.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12.04.2020 tarihli ve 2020/4-12 sayılı kararı ile karantina uygulaması başlatılmasına, sokağa giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - MANİSA

Kaynak: İHA