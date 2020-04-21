Demirci'de bir mahalle karantinaya alındı Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliği, Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu No: 45'de bulunan apartmanın, 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.04.2020 tarihli ve 2020/4-20 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantinaya alındığını açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İHA