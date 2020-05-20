Demirci'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı Manisa'nın Demirci ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Fatih Mahallesi Saha Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ortak kullanım alanın bulunduğu çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, iki arazöz ile müdahale etti. İtfaiye ekibine MASKİ, Demirci Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri su takviyesi ile destek verdi.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Kaynak: AA