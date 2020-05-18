Demirci'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirlenen cadde ve meydanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirlenen cadde ve meydanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği salgınla mücadele kapsamında 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ilçedeki cadde ve meydanlarda vatandaşların maskesiz dolaşması yasaklandı.

Maskesiz dolaşmanın ve bulunmanın yasak olduğu cadde ve meydanlar şöyle;

Üniversite Caddesi, Çereşe Meydanı, Atıf Akın Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kaymakam İbrahim Etem Akıncı Caddesi, Ferah Caddesi (Düven önünden itibaren), Pazar yeri içi, Birlik Caddesi (Cumhuriyet Meydanına kadar)

Kaynak: AA