Demirci'de ayağını çapa motoruna kaptıran kişi yaralandı
06.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:12
Manisa'nın Demirci ilçesinde çapa motoruyla çalıştığı sırada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde çapa motoruyla çalıştığı sırada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, eski İzmir yolu Bağarası mevkisindeki tarlada çapa motoru ile çalışan Rıfat Kızılkaya (23) dengesini kaybederek ayağını çalışır durumdaki çapaya kaptırdı.
Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Kızılkaya, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay