Demirci'de Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından merkez yollarına asfaltlama çalışmaları yapıldı.

Demirci Belediyesi ilçe merkezinin farklı noktalarına yaklaşan kış şartlarına önlem almak amacıyla asfalt çalışmasına başlandı.

Ekipler İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi, Pazaryeri alanı Birlik Caddesi ve Kent merkezi önüne sıcak asfalt attı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını, çalışmalarda ise toplamda 3 bin ton asfalt malzemesi kullandıklarını ifade etti.