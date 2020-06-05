Demirci'de asfalt çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demirci'de asfalt çalışmaları başladı

Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Demirci'de asfalt çalışmaları başladı
05.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:10

Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Demirci'de de çalışmalara start verilirken, Ahmetler, Ahatlar, Sayık, Köylüce mahalleleri ve bağlılarıyla birlikte 10 mahallenin ulaşımın sağlandığı 30 kilometrelik güzergahlarda asfalt çalışmalarına başlandı.

Bir yandan korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını kararlılıkla yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Demirci ilçesine bağlı Ahmetler, Ahatlar, Sayık ve Köylüce mahalleleri ile bağlılarıyla birlikte 10 mahallenin ulaşımı sağladığı 30 kilometrelik güzergahlarda da asfalt çalışmalarına başlanıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Demirci'ye ziyarette bulundu. Demirci programında ilk olarak İcikler Mahallesini ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Hüseyin Dönmez ile bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, sonrasında asfalt çalışmalarını yakından takip ederek, mahalle muhtarlarına bilgiler aktardı.

"120 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 350 kilometrelik asfalt çalışmasının 81 kilometresini Demirci'de hayata geçirdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu sene de Allah'ın izniyle ve Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla 120 kilometrelik sathi kaplama programımız yer almaktadır. Bununla ilgili bütün teknik altyapısını hazırladık. Malzememiz hazır, araçlarımız hazır. Allah sağlık sıhhat verirse bu sezon için Demirci'de 120 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışması yapacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce Demirci ilçesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından memnuniyetlerini ifade eden Mahalle Muhtarları ise çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Ahmetler Mahalle Muhtarı Ercan Özer, "Mahallemde yapılan tüm çalışmalardan dolayı başta Cengiz Başkanımız olmak üzere Ali Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Devamını da inşallah bekliyoruz" dedi. Köylüce Mahalle Muhtarı Nurullah Demirtaş ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" diye konuştu. Mahallesinin yolu asfalt programına alınan Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse de Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Muhtar Köse, "Yeşiloba köyümüzün 15 kilometre 1. Kat asfaltı bu sene inşallah Cengiz Başkanımız sayesinde atılacak. Bu bizim asfalt hasretimiz yıllardan beri mahalle halkının en büyük isteğiydi. Allah bin kere razı olsun Cengiz Başkanımızdan ve ekiplerinden" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi Haber
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Yağlama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Yağlama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına...
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Demirci'de asfalt çalışmaları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:10:19. #1.15#
title