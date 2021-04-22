Demirci'de arıcılara "bal akarı"na karşı ilaç dağıtıldı
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Demirci'de arıcılara "bal akarı"na karşı ilaç dağıtıldı

Demirci'de arıcılara 'bal akarı'na karşı ilaç dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde arıcılık yapanlara bal akarı hastalığına karşı ilaç dağıtımı yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde arıcılık yapanlara bal akarı hastalığına karşı ilaç dağıtımı yapıldı.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen "Emek Sizden İlaç Bizden Projesi " kapsamında Demirci'de kayıtlı 29 arıcıya, hayvanlarını "bal akarı" hastalığından korumaları için 183 kutu ilaç dağıtıldı.

İlaçların dağıtım etkinliğinde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, arıcıları hastalıklarla mücadelede koruduklarını belirterek, "İlaçla müdahale etmek, sonbaharda yani arıların yavru faaliyetinin sona erdiği dönem, en etkin mücadele dönemidir. Bu kapsamda hastalığın önüne geçmek, üreticilerimizin sıkıntı yaşaması için ilacı üreticilerimizi teslim ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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