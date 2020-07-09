Demirci'de 75 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık arazide ekili 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.
09.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:30
Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık arazide ekili 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Demirci Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvaalan Mahallesi'ndeki ormanda arazi tarama faaliyetleri sırasında Hint keneviri ekili alan tespit etti.
Ele geçirilen 75 kök Hint keneviri imha edildi.
Demirci Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA