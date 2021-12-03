Manisa'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

SELÇUK, İZMİR (AA) - Manisa'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik düzenlendi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti, buradaki öğrencilere hediyeler verdi.

Öğrencilerin velileriyle de sohbet eden Selçuk, onların taleplerini de dinledi.

Engellileri toplumun bir parçası olarak gördüklerini ve sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Selçuk, "Engelli çocuklarımızın topluma kazandırılması için verilen eğitimler çok önemli. Rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocuklarımız hayata tutmak için mücadele ediyorlar." dedi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi ekipleri de Dünya Engelliler Günü nedeniyle Manisa Bakım Evi ile Hayat Şifa Bakım Evi sakinlerini ziyaret etti.