Demirci'de 200 Fidan Toprakla Buluştu

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye öncülüğünde zakkum ve ıhlamur fidanları dikildi.

Demirci Belediyesince temin edilen 200 adet zakkum ve ıhlamur fidanları öğrenciler tarafından toprakla buluştu.

TEMA Vakfı Demirci Temsilcisi Süheyla Coşar, "Amacımız öğrencilerimize ağaç dikme, yeşili koruma ve yeşilin ne kadar önemli olduğu bilincini kazandırmak." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçenin yeşillendirilmesine her zaman destek verdiklerine dikkati çekerek, "Belediye olarak 5 yılda Demirci'nin her yerine yeşil alanlar kazandırdık. Tema Vakfı ile yeni projeler üzerinde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.