Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
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Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşını okudu.

Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
19.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:34

Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşını okudu.

Demirci Belediyesi ilçe merkezi hoparlöründen saat 19.19 öncesi Belediye Başkanı Selami Selçuk ilçe halkının bayramını kutladı.

Selçuk konuşmasında, "Artık salgın karşısında da 1919'da Samsun'dan başlayan Kurtuluş mücadelemiz nasıl zaferle sonuçlandıysa korona salgını karşısında da devletimizin aldığı tedbirler ve halkımızın verdiği destek ile zaferimiz gelecektir. Evlerimizde kalmaya devam edelim." dedi.

Konuşmanın ardından saat 19.19'da belediye hoparlöründen İstiklal Marşı yayına verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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