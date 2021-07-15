Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi, AA muhabir ve fotomuhabirlerinin darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi, AA muhabir ve fotomuhabirlerinin darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Betül Ilıca ile şehit aileleri ve gaziler, ilçe kabristanlığında şehit mezarlarını ziyaret etti.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bahçesinde fidan dikimine katılan protokol üyeleri daha sonra Demirci Belediyesi hizmet binası bahçesinde oluşturulan alandaki "AA 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nin açılışını yaptı.

Sergide, AA muhabir ve fotomuhabirlerinin darbe girişimi gecesi ve sabahında yaşananları ölümsüzleştirdikleri fotoğraflar ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan 15 Temmuz Sergisinin de açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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