Demirci'de "14 Mart Tıp Bayramı Tenis Turnuvası" düzenlendi
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Demirci'de "14 Mart Tıp Bayramı Tenis Turnuvası" düzenlendi

14.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:43

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tenis turnuvası düzenlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tenis turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Demirci Belediyesinin iş birliği ile ilçede hizmete açılan tenis kortlarındaki turnuvaya 10'u kadın 34 sporcu katıldı.

Açılışa katılan Kaymakam Adem Kaya, kendisinin de lisanslı tenisçi olduğunu belirterek, ilçede 14 Mart Tıp Bayramında, yeni tip koronavirüs salgını döneminde fedakarca çalışan sağlık personelini onurlandırmak için düzenledikleri turnuvanın gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Kaya, maçların büyük bir çekişme içinde geçtiğini dile getirerek, "Hedefimiz gençlerimiz ve vatandaşlarımız için sağlık için spor için sağlık diyerek sportif faaliyetlerimizi daha da büyütmek. Tesisleri ilçemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza ve Demirci Belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçede sporu yaygınlaştırmak için yoğun çaba harcadıklarına dikkati çekerek, "Yaz aylarından itibaren tenis federasyonunda engelliler tenis turnuvası ve genel tenis turnuvasına ev sahipliği yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile ilçemize yüzme havuzu, ilçe merkezinden kırsal mahallelere futbol sahaları yaptık." diye konuştu.

Demirci'de '14 Mart Tıp Bayramı Tenis Turnuvası' düzenlendi
Demirci'de '14 Mart Tıp Bayramı Tenis Turnuvası' düzenlendi
Demirci'de '14 Mart Tıp Bayramı Tenis Turnuvası' düzenlendi
Demirci'de '14 Mart Tıp Bayramı Tenis Turnuvası' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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