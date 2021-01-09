Demirci'de 14 kırsal mahalleye çok amaçlı salon

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 kırsal mahalleye, düğün, toplantı, konferans gibi muhtelif organizasyonlarda kullanılması amacıyla çok amaçlı salon yapıldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçe merkezine ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlara hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şehirde ne varsa, köylerde de o olacak' sözünden hareketle bugüne kadar 14 mahallemize çok amaçlı salon yaparak hizmet sunduk. Yaptığımız salonları her türlü organizasyona uygun donanımla inşa ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay