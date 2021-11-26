Demirci Belediyesinden evlat sevinci yaşayan ailelere yeni doğan bebek seti - Haberler
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Demirci Belediyesinden evlat sevinci yaşayan ailelere yeni doğan bebek seti

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Demirci Belediyesinden evlat sevinci yaşayan ailelere yeni doğan bebek seti

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede çocukları olan aileleri ziyaret ederek "Yeni doğan bebek seti" hediye ediyor.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede çocukları olan aileleri ziyaret ederek "Yeni doğan bebek seti" hediye ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre eşi Güzide Selçuk ile aileleri ziyaret eden Selçuk, "Hoş geldin bebek" kampanyası ile ilçe merkezinde ve mahallelerinde dünyaya gelen tüm bebeklere içerisinde bebek kundağı, bebek taşıma çantası, bebek şampuanı, ıslak mendil, bebek bezi gibi malzemelerin yer aldığı seti takdim ediyor.

Demirci Belediyesinin 7 yılda ilçede bebek sevinci yaşayan 2 bin 500 aileye yeni doğan bebek seti hediye ettiği belirtildi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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