Demirci Belediyesinden esnafa hijyen seti Demirci Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetleri kısıtlandıktan yaklaşık 2,5 ay sonra iş yerlerini açan esnafa hijyen seti hediye etti.

Demirci Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetleri kısıtlandıktan yaklaşık 2,5 ay sonra iş yerlerini açan esnafa hijyen seti hediye etti.

Demirci'de de korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 80 gün önce kapanan kahvehane, kıraathane, çay ocağı, lokanta ve kafeteryalar kapılarını açtı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, kahvehane ve kıraathaneleri ziyaret ederek, maske, yüz koruma siperi ve Borel dezenfektan hediye etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu süreçte temizlik kurallarına hassasiyetle uyması gerekiyor. Salgın tehdidi halen devam ediyor. Hiçbir şekilde devletimizin koyduğu kuralların dışına çıkmamamız sağlığımız ve geleceğimiz adına çok önemli " dedi.

Kaynak: AA