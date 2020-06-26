Demirci Belediyesinde deprem anı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı olan 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Kaynak: AA