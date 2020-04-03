Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan uygulama noktasındaki görevlilere ziyaret Manisa'nın Demirci ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçe girişinde uygulama yapan görevleri ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hünnap, baklava ve elma ikramında bulundu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçe girişinde uygulama yapan görevleri ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hünnap, baklava ve elma ikramında bulundu.

İlçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında, emniyet ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, 7/24 çalışma yapıyor. Sağlık görevlileri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, görevlileri ziyaret ederek, başarı diledi. Selçuk, görevlilere, ilçenin yöresel ürünleri olan hünnap ve elmanın yanı sıra baklava ikram etti.

Kaynak: AA