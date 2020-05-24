Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan sağlık personeli ve 65 yaş üstü vatandaşlara hediye Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına bayram hediyesi verdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına bayram hediyesi verdi.

Demirci'de 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar saat 14.00 ila 20.00 arasında dışarıya çıkarak, güneşli havanın tadını çıkardılar.

Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar bu süre içerisinde yakınlarının mezarları başında dua ettiler.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da parklara çıkan vatandaşların bayramını tebrik etti onlara içerisinde kolonya, çikolata ve maske bulunan hediye paketi verdi.

Daha sonra Demirci Devleti Hastanesine giden Selçuk, acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarına da hazırlanan hediye paketlerinden takdim etti ve bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA