Demirci Belediye Başkanı Selçuk, çocuklara kitap hediye etti Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bir hafta sonra sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklara kitap hediye etti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bir hafta sonra sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklara kitap hediye etti.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle bir hafta sonra yeniden parklarla çıktı. Demirci'de de kimi çocuklara parklara akın etti bazıları ise bisiklete bindi, top oynadı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve eşi Güzide Selçuk, parklarda eğlenen çocukları yalnız bırakmadı, onlara kitap dağıttı.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bir hafta sonra yeniden sokağa çıktığını anımsattı.

Devletin aldığı önlemleri uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Selçuk, "Çocuklarımız bugün dışarıda eğlendiler, bizde onları yalnız bırakmadık." diye konuştu.

Kaynak: AA