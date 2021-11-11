Demirci, Alaşehir ve Kula'da binlerce fidan toprakla buluştu

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci, Alaşehir ve Kula ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Demirci Orman İşletme Müdürlüğünce ilçeye bağlı Başaalan mevkisinde 7,5 hektar alana fıstık çamı, leylandi ve kızılçam fidanları dikildi. Fidan dikimine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir ilçesinde de Ilıca Göleti mevkisinde fidan dikimi yapıldı.

Etkinlikte Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ve ilçe protokolü, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Kula Orman İşletme Şefliğinin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte ise Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkan vekili Mustafa Sümen'in de katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Topuzdamları Mahallesi yakınlarında 30 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören 1 hektarlık alana 11 bin fidan dikildi. ???????