Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı
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Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı

Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Spor

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 29 ilden 605 sporcunun katılımıyla start aldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 29 ilden 605 sporcunun katılımıyla start aldı.

Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde orta mesafe yarışı koşuldu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ile teknik hakem heyeti, yarış parkurunda incelemede bulundu.

Federasyon Başkanı Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunun son yarışının Demirci'de gerçekleştiğini, yarışmacıların 15 kilometrelik parkurda yeteneklerini göstereceğini söyledi.

Oryantiringin spor turizmi açısından yörenin tanıtımına önemli katkılar sunduğuna işaret eden Akyüz, ilçenin bu sporun önde gelen adreslerinden biri olmasını umduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Selçuk ise gençleri tabiatla buluşturmak ve ilçeyi spor turizmine açmayı hedeflediklerini, şampiyonayı bir gelenek haline getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Kaymakam Adem Kaya ise Milli Mücadele kahramanları Demirci Akıncılarının düşmana karşı savaştığı topraklarda bu yarışmanın yapılmasının anlamlı olduğunu, ilçenin doğası ve temiz havasıyla sporun merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Şampiyona, 14 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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