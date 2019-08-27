"Demirci Akıncıları 4. Milli Bilinç Kampı" başladı

27.08.2019 17:18

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı" başladı.



Türkiye İzcilik Federasyonunun organizasyonuyla Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'nın Demirci ilçesine gelen 200 izci, hazırlıklarını yaparak Sarıçayır Kamp Alanı'na yerleşti.

Gördes Kaymakamı ve Demirci Kaymakam Vekili Bekir Abacı, kampın açılış törenine katılarak, izcilere başarı diledi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı'nın dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Şanlı ve çetin mücadelelerin verdiği topraklarda izcilerimiz ağırlıyoruz. İnşallah sonsuza kadar Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampımızı düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Kamp Müdürü Ercan Öztürk de düzenledikleri kampla milli mücadelenin kahramanlarını bir kez daha anacaklarını belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda bu topraklarda düşmana karşı mücadeleler vermiş Kaymakam İbrahim Ethem Bey, Parti Pehlivan, Gördesli Makbule ve Usturumcalı Halil Efe'nin etrafında toplanmış Kuvayımilliye gruplarının Kurtuluş Savaşı'na yaptıkları yararlılık ve katkılardan dolayı onları anmak ve onların yürüdükleri yollarda yürümek için kamp gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadelelerin verildiği topraklarda 5 gün sürecek kampta, tarih öğretmenleri ve akademisyenlerce izcilere Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda Demirci ve yöresinde verdiği mücadeleler anlatılacak. Kamp, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA