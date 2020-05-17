Demirçeviren ailesinin baba acısı Balıkesirli gazeteci Bahadır Demirçeviren'in vefat eden babası Mehmet Demirçeviren (74) son yolculuğuna dualar ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

Balıkesirli gazeteci Bahadır Demirçeviren'in vefat eden babası Mehmet Demirçeviren (74) son yolculuğuna dualar ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Balıkesir Büro sorumlusu Bahadır Demirçeviren'in hayatını kaybeden babası Mehmet Demirçeviren son yolculuğuna uğurlandı. 12 yıl önce vefat eden eşi Görsün Demirçeviren ile aynı gün hayatını kaybeden Mehmet Demirçeviren'in cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırdı. Demirçeviren Başçeşme Kabristanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bahadır Demirçeviren ve ablası Bilge İstim Demirçeviren'i acılı günlerinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İHA Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, basın mensupları ve aile yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA