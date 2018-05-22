Demircan: "Millet İradesinin Ülke Egemenliğine Hakim Olduğu Sisteme Geçiyoruz" (2)

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, millet iradesinin ülke egemenliğine tamamen hakim olduğu cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü parlamento esastır." dedi.

Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanlığında düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, her seçimin Türkiye için önem taşıdığını söyledi.

Seçimlerin milletin iradesini beyan ettiği, devletin nasıl yönetilmesi konusunda kararını ortaya koyduğu en önemli hadise olduğuna işaret eden Demircan, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet rejimi ve demokrasi sistemi ile yönetildiğini anımsattı.

Demircan, demokrasinin değişik yöntemleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan bir tanesi parlamenter sistem, bir tanesi de başkanlık sistemi. Bugüne kadar parlamenter sistem ile yönetildik. Maalesef parlamenter sistem yönetimince Türkiye'de darbeler eksik olmadı, krizler eksik olmadı. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman sıkıntılı geçti. Vesayet baskıları altında ülke bugüne kadar geldi. Şimdi artık milletimizin verdiği kararla başkanlık sisteminin ilk uygulamasını bu seçimde yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınmada alması gereken mesafenin arzulandığı düzeyde olmayışının nedenlerinden birinin parlamenter sistemde yaşanan darbeler olduğunu vurgulayan Demircan, "Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, millet iradesinin ülke egemenliğine tamamen hakim olduğu cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü parlamento esastır. Birbirinden kuvvetler ayrımı ile ayrılmış, kuvvetler ayrımına uygun şekilde çalışan yasama, yürütme sistemi hakimdir. Aynı şekilde bağımsız yargı sistemi hakimdir." ifadesini kullandı.

Ahmet Demircan, 24 Haziran seçimlerin Türkiye'nin geleceği üzerinde çok olumlu etkiler oluşturacak bir seçim olduğunu belirterek, "Türkiye bugüne kadar yakaladığı kalkınma hızını, özellikle 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yakaladığı kalkınma hızını katlayarak yoluna devam edecek. Bu coğrafyada güçlü ülke demek, güçlü Türkiye demek. Mazlumların da elinden tutan Türkiye demektir. Türkiye ve aziz milletimiz kendisine yakışan neticeyi inşallah 24 Haziran'da ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Milletvekili adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin ve Caner Göktepe katıldı.