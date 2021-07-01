Demircan'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasına devam edilmesi çağrısı

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, tüm büyükşehir belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinin kalıcı olarak devam etmesini istediklerini belirtti.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, tüm büyükşehir belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinin kalıcı olarak devam etmesini istediklerini belirtti.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık çalışanlarının kalıcı olarak ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetlerinden yararlanması için büyükşehir belediye başkanlarına çağrı yaptı. Pandemiyle beraber sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımdan yararlandığını ifade eden Demircan, sağlık çalışanlarının insanüstü bir gayretle görev yaptığını, bu hakkın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Togan Demircan, "2020 yılı mart ayından bu yana sağlık çalışanı arkadaşlarımız, pandemi ile mücadelenin en öncü aktörleridir. İnsanüstü bir gayretle görevlerini yapmaktadırlar. Bu süreçte özellikle büyükşehir belediyelerinin sağlık çalışanlarına yönelik gönül alma veya destek olma amacıyla başlattıkları bir takım sosyal ve ekonomik hakların devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Toplu ulaşım ve otopark hizmetlerinden sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlanmaları elbette belediyelerimize mali bir yük doğurmakta; ancak canları pahasına pandemi ile mücadele etmekte olan arkadaşlarımızın kendi bakanlıklarından göremedikleri değeri yerel yönetimlerden görmüş olmalarının verdiği memnuniyetin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Keza zaten birçok sağlık çalışanı bulaş riskinden dolayı mesaisine kendi aracı ile gelip gitmekte" dedi.

"Bu hakların 30 Haziran tarihinde son bulacağı duyumlarını da almıştık"

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz aylarda defaten belediye başkanlarımıza sağlık çalışanı arkadaşlarımıza sağlanan bu hakların kalıcı olmasını talep etmiş, yazılı olarak da bu talebimizi dile getirmiştik; lakin bu hakların 30 Haziran tarihinde son bulacağı duyumlarını da almıştık. Demokratik Sağlık-Sen olarak büyükşehir belediye başkanlarımıza çağrımız ücretsiz ulaşım hakkı ve otopark kullanım haklarının pandeminin anısına kalıcı olarak tüm sağlık sosyal hizmet çalışanlarına verilmesidir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı