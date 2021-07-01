Demircan'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasına devam edilmesi çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demircan'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasına devam edilmesi çağrısı

Demircan'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasına devam edilmesi çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, tüm büyükşehir belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinin kalıcı olarak devam etmesini istediklerini belirtti.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, tüm büyükşehir belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinin kalıcı olarak devam etmesini istediklerini belirtti.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık çalışanlarının kalıcı olarak ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetlerinden yararlanması için büyükşehir belediye başkanlarına çağrı yaptı. Pandemiyle beraber sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımdan yararlandığını ifade eden Demircan, sağlık çalışanlarının insanüstü bir gayretle görev yaptığını, bu hakkın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Togan Demircan, "2020 yılı mart ayından bu yana sağlık çalışanı arkadaşlarımız, pandemi ile mücadelenin en öncü aktörleridir. İnsanüstü bir gayretle görevlerini yapmaktadırlar. Bu süreçte özellikle büyükşehir belediyelerinin sağlık çalışanlarına yönelik gönül alma veya destek olma amacıyla başlattıkları bir takım sosyal ve ekonomik hakların devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Toplu ulaşım ve otopark hizmetlerinden sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlanmaları elbette belediyelerimize mali bir yük doğurmakta; ancak canları pahasına pandemi ile mücadele etmekte olan arkadaşlarımızın kendi bakanlıklarından göremedikleri değeri yerel yönetimlerden görmüş olmalarının verdiği memnuniyetin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Keza zaten birçok sağlık çalışanı bulaş riskinden dolayı mesaisine kendi aracı ile gelip gitmekte" dedi.

"Bu hakların 30 Haziran tarihinde son bulacağı duyumlarını da almıştık"

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz aylarda defaten belediye başkanlarımıza sağlık çalışanı arkadaşlarımıza sağlanan bu hakların kalıcı olmasını talep etmiş, yazılı olarak da bu talebimizi dile getirmiştik; lakin bu hakların 30 Haziran tarihinde son bulacağı duyumlarını da almıştık. Demokratik Sağlık-Sen olarak büyükşehir belediye başkanlarımıza çağrımız ücretsiz ulaşım hakkı ve otopark kullanım haklarının pandeminin anısına kalıcı olarak tüm sağlık sosyal hizmet çalışanlarına verilmesidir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyanın gücüne atıf yapan USMEK, başlattığı 'hashtag' çalışmasıyla farkındalık oluşturmayı amaçlıyor
Sosyal medyanın gücüne atıf yapan USMEK, başlattığı "hashtag" çalışmasıyla farkındalık oluşturmayı amaçlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Diego Ali Koç Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demircan'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasına devam edilmesi çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:58:38. #1.15#

title