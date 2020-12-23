Demircan, 'covid-19 günlerinde yaşam' sergisinin açılışını yaptı
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Demircan, 'covid-19 günlerinde yaşam' sergisinin açılışını yaptı

23.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:03
Demircan, 'covid-19 günlerinde yaşam' sergisinin açılışını yaptı

Malatya Park AVM'de Etkin Kütüphanesinin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kent protokolüyle birlikte Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı sergininde...

Malatya Park AVM'de Etkin Kütüphanesinin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kent protokolüyle birlikte Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı sergininde açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Malatya Park AVM'de ki sergi alanını gezip, dereceye giren eserleri yakından inceledi. Bakan Yardımcısı Demircan ile açılışa katılan protokol üyelerine yarışma hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünyayı etkisi altına alan (KOVİD-19) salgını sürecinde ülkemizde devam eden yaşam şartları, toplum ve insan hayatında meydana gelen değişimleri sanatsal çalışmalarla gün yüzüne çıkarmak adına 'COVİD-19 Günlerinde Yaşam' konulu fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi. 22 Mayıs ile 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşen 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' konulu fotoğraf yarışmasına 45 fotoğrafçının birbirinden değerli eserleriyle katıldığını ifade eden Başkan Çınar, pandemi tedbirleri nedeniyle erteledikleri ödül törenini uygun bir zamanda yapacaklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile kent protokolünü sergi alanında ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çınar, " Malatya Park AVM'deki Etkin Kütüphanesinin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile protokolümüzün saygıdeğer üyelerine davetimize icabet ettiği öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Yardımcımıza ve diğer misafirlerimize açılışını yaptığımız serginin amaçları ve hedefleri üzerine bilgiler paylaştık. Oluşturduğu olumsuz etkiler bakımından toplum ve insan hayatını baştan aşağıya değiştiren korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız ciddi değişkenliği, sanatın o güçlü diliyle günümüzden geleceğe taşımak adına toplumda farkındalık oluşturan ulusal düzeyde bir yarışma düzenledik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenip, Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve MAFSAD'ın katkılarıyla 22 Mayıs'ta başlattığımız 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' konulu fotoğraf yarışmamıza eserlerini gönderen tüm fotoğrafçılarımıza öncelikle teşekkürlerimi gönderiyorum. Seçici Kurulumuzda yer alan çok kıymetli akademisyenler ve fotoğrafçılarımızın oldukça titiz değerlendirmelerin ardından ilk 3'e giren fotoğrafçılarımızı ayrıca tebrik ediyorum ve kutluyorum. Yarışmamıza gönderilen eserlerinde hepsi birbirinden değerli ve kıymetlidir. Bütün eserleri kültür arşivimize dahil ederek, gelecek nesillere taşımış olacağız. Ödül törenimizi yapıp dereceye giren fotoğrafçılarımıza ödüllerini takdim edecektik ancak pandemi tedbirleri nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. En uygun zamanda törenimizi yapıp ödülleri dağıtacağız. Sosyal ve kültürel hizmetlerimizle, toplum ve insan hayatını direk ilgilendiren konularda toplumsal farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimiz sergimizi 30 Aralık Çarşamba gününe kadar gelip gezebilir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'da, düzenlenen yarışmadan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a günün anısına tablo hediye etti. - MALATYA

Demircan, 'covid-19 günlerinde yaşam' sergisinin açılışını yaptı
Demircan, 'covid-19 günlerinde yaşam' sergisinin açılışını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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